【大灣區】立法會周三將辯論共建大灣區議案爭取落實便利港人措施

《經濟通通訊社２８日專訊》立法會本周三（３０日）將辯論一項有關加強區域合作，共建

粵港澳大灣區的議案。

該項議案由林健鋒提出，促請香港特區政府把握粵港澳大灣區（大灣區）發展的機遇，向相

關中央部委和廣東省政府爭取落實各項措施，以便利香港市民在大灣區生活（包括上學、工作及

退休等）；香港特區政府亦應與澳門特區政府及內地相關省市部門加強溝通及合作，以拓展區內

多元經濟發展，共同將大灣區打造為國際一流灣區和世界級城市群；具體政策措施包括：

第一，向內地當局爭取進一步放寬香港人到內地投資、創業及就業的限制，以促進兩地人員

、貨物及資金往來便利化，從而增加香港人的發展機會；

第二，推動創意產業及相關企業發展，吸引海內外科企院校等進駐大灣區，加快形成創新科

技產業鏈；

第三，探討容許在大灣區工作的香港人，只須向香港或內地政府繳納稅款的可行性，避免繳

付雙重稅款；

第四，推動專業資格互認，便利人才往來香港和大灣區各城市。

第五，推動大灣區旅遊一體化，以加快大灣區的旅遊發展；及第六，爭取開放更多２４小時

通關口岸，以深化兩地交流和便利經常在大灣區工作的港人。

盧偉國、張華峰、莫乃光、容海恩、姚思榮、謝偉銓、田北辰、陳沛然、胡志偉、廖長江、

梁繼昌、何啟明、蔣麗芸和吳永嘉將分別就林健鋒的議案提出修正案。（ｆｗ）

