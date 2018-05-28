【聚焦人幣】ＣＦＥＴＳ及ＢＩＳ人幣匯率指數回落，７周以來首跌

《經濟通通訊社２８日專訊》根據中國外匯交易中心數據顯示，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數

和ＢＩＳ貨幣籃子人民幣匯率指數均於上周出現環比回落，且均為七周來首次下跌。

５月２５日ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數報９７﹒６３，較前周下降０﹒２５，此前六周累計

上漲１﹒２６；ＢＩＳ貨幣籃子人民幣匯率指數報１００﹒９４，按周降０﹒１８，此前六周累

計上漲１﹒８８。（ｂｉ）

