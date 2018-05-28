《經濟通通訊社２８日專訊》根據中國外匯交易中心數據顯示，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數
和ＢＩＳ貨幣籃子人民幣匯率指數均於上周出現環比回落，且均為七周來首次下跌。
５月２５日ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數報９７﹒６３，較前周下降０﹒２５，此前六周累計
上漲１﹒２６；ＢＩＳ貨幣籃子人民幣匯率指數報１００﹒９４，按周降０﹒１８，此前六周累
計上漲１﹒８８。（ｂｉ）
28/05/2018 11:23
【聚焦人幣】ＣＦＥＴＳ及ＢＩＳ人幣匯率指數回落，７周以來首跌
《經濟通通訊社２８日專訊》根據中國外匯交易中心數據顯示，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數
和ＢＩＳ貨幣籃子人民幣匯率指數均於上周出現環比回落，且均為七周來首次下跌。
５月２５日ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數報９７﹒６３，較前周下降０﹒２５，此前六周累計
上漲１﹒２６；ＢＩＳ貨幣籃子人民幣匯率指數報１００﹒９４，按周降０﹒１８，此前六周累
計上漲１﹒８８。（ｂｉ）
|興證快訊28/05/2018
中美貿易戰
|國際動態28/05/2018
金文突會面 白宮派團準備美朝峰會
|中國故事25/05/2018
【上海特寫】家樂福新零售超市落滬 大玩刷臉支付、海鮮即煮即食
|生財有道25/05/2018
【透視大灣區－置業】三個字抵福田 憧憬住大Ｄ 粵房價或年升5%
|FOCUS25/05/2018
【FOCUS】北韓、台灣牌亂飛 Poker Player誰屬
|國際動態25/05/2018
特金會取消前 北韓按承諾拆核試場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰