【獨角獸登陸】ＢＡＴ、國壽等２０機構成工業富聯戰略投資

《經濟通通訊社２８日專訊》工業富聯（滬：６０１１３８）公布ＩＰＯ網下發行初步配售

及網上中簽結果，其中，戰略投資者包括國家隊及三大科網巨頭ＢＡＴ，即百度、阿里及騰訊。

對於戰略投資者的選擇標準，工業富聯表示，主要考慮三個因素，包括具有良好市場聲譽和

影響力、屬於大型國企、保險公司或下屬企業以及國家級基金等，以及與發行人具備戰略合作關

系或長期合作願景，且有意願長期持股。

工業富聯今次發行最終戰略配售數量為５﹒９０８億股，約佔發行總數量３０％，涉及資金

約８１﹒３５億元（人民幣．下同），公司最終選定２０間戰略投資者。

其中，上海國投協力發展股權投資基金、中央匯金及中鐵投資獲配數量佔據前三位，分別為

７２５４﹒９萬股、５８０９﹒７萬股和４３５７﹒２萬股。另外，國調基金、中國人壽及新華

資管分別獲配３４０９﹒４萬股，招商局科投和中車資本分別獲配２６４３﹒４萬股，幸福人保

、華融匯通、國投智科、一汽財務、鞍鋼資本及中移創新產業基金分別獲配２１７８﹒６萬股。

上述１４間機構獲配股份的鎖定期均為一半鎖定１２個月，其餘鎖定１８個月。

另外，ＢＡＴ亦一如市場所料入局，三間公司獲配２１７８﹒６萬股，股票鎖定期為３６個

月。



＊網上最終發行約１０億股＊



工業富聯同日亦披露了網上中簽結果，由於網上初步有效申購倍數為７１１﹒０６倍，高於

１５０倍，故今次發行啟動回撥機制。

回撥機制啟動後，網下無鎖定期部分最終發行股票數量為１﹒１２億股，網下有鎖定期部分

最終發行股票數量為２﹒６１億股，網上最終發行股票數量為１０﹒０６億股。網上發行最終中

簽率約為０﹒３４％。



＊有望成為Ａ股市值最高科技股＊



工業富聯發行價為每股１３﹒７７元，預計集資逾２７０億元，募資額創近三年新高。公司

在招股書中表示，公司所屬行業為「Ｃ３９計算機、通信和其他電子設備製造業」，截至上周五

（２５日），這行業最近一個月平均靜態市盈率約４０倍。

由此計算，工業富聯上市後股價有望升至３０元以上，即連續收出６個或以上漲停板，如果

收獲６個漲停板，則單簽收益有望接近２萬元。

若按這一市盈率給工業富聯估值，其總市值將超過６０００億元，成為Ａ股市值最高的科技

股。如果工業富聯漲停數能夠達到１０個，其總市值將超過貴州茅台，每中一簽獲利超過３萬元

。（ｋｌ）

