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即市新聞

28/05/2018 09:01

【獨角獸登陸】ＢＡＴ、國壽等２０機構成工業富聯戰略投資

　　《經濟通通訊社２８日專訊》工業富聯（滬：６０１１３８）公布ＩＰＯ網下發行初步配售
及網上中簽結果，其中，戰略投資者包括國家隊及三大科網巨頭ＢＡＴ，即百度、阿里及騰訊。
　　對於戰略投資者的選擇標準，工業富聯表示，主要考慮三個因素，包括具有良好市場聲譽和
影響力、屬於大型國企、保險公司或下屬企業以及國家級基金等，以及與發行人具備戰略合作關
系或長期合作願景，且有意願長期持股。
　　工業富聯今次發行最終戰略配售數量為５﹒９０８億股，約佔發行總數量３０％，涉及資金
約８１﹒３５億元（人民幣．下同），公司最終選定２０間戰略投資者。
　　其中，上海國投協力發展股權投資基金、中央匯金及中鐵投資獲配數量佔據前三位，分別為
７２５４﹒９萬股、５８０９﹒７萬股和４３５７﹒２萬股。另外，國調基金、中國人壽及新華
資管分別獲配３４０９﹒４萬股，招商局科投和中車資本分別獲配２６４３﹒４萬股，幸福人保
、華融匯通、國投智科、一汽財務、鞍鋼資本及中移創新產業基金分別獲配２１７８﹒６萬股。
上述１４間機構獲配股份的鎖定期均為一半鎖定１２個月，其餘鎖定１８個月。
　　另外，ＢＡＴ亦一如市場所料入局，三間公司獲配２１７８﹒６萬股，股票鎖定期為３６個
月。

＊網上最終發行約１０億股＊

　　工業富聯同日亦披露了網上中簽結果，由於網上初步有效申購倍數為７１１﹒０６倍，高於
１５０倍，故今次發行啟動回撥機制。
　　回撥機制啟動後，網下無鎖定期部分最終發行股票數量為１﹒１２億股，網下有鎖定期部分
最終發行股票數量為２﹒６１億股，網上最終發行股票數量為１０﹒０６億股。網上發行最終中
簽率約為０﹒３４％。

＊有望成為Ａ股市值最高科技股＊

　　工業富聯發行價為每股１３﹒７７元，預計集資逾２７０億元，募資額創近三年新高。公司
在招股書中表示，公司所屬行業為「Ｃ３９計算機、通信和其他電子設備製造業」，截至上周五
（２５日），這行業最近一個月平均靜態市盈率約４０倍。
　　由此計算，工業富聯上市後股價有望升至３０元以上，即連續收出６個或以上漲停板，如果
收獲６個漲停板，則單簽收益有望接近２萬元。
　　若按這一市盈率給工業富聯估值，其總市值將超過６０００億元，成為Ａ股市值最高的科技
股。如果工業富聯漲停數能夠達到１０個，其總市值將超過貴州茅台，每中一簽獲利超過３萬元
。（ｋｌ）

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