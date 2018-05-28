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即市新聞

28/05/2018 11:04

《廣匯論勢－鄭廣復》油價跌至５７美元才有望回穩

　　《廣匯論勢》上周聯儲局公布的５月份會議紀錄顯示，ＦＯＭＣ委員認為，未來或需要調整
前瞻性指引用字，將其轉向「維持寬鬆政策」或「在一段時間內維持低利率政策」，並有少數委
員認為，中性利率或會低於當局的長期目標２﹒９％。有聯儲局官員認為，加息周期即將結束，
亦有官員認為明年就可能結束加息周期。此外，當局雖然預期財政措施或會帶動未來兩年經濟增
長，但其刺激作用仍然存在不確定性，如此，投資者應注意當局在６月中的議息會議後，對經濟
及通脹前景的看法。
　
＊產油國６月料縮減產規模＊
　
　　油價走勢肯定成為近期市場焦點，紐約７月期油上周大跌８﹒３２％，一舉跌穿２０日
ＳＭＡ（７０﹒２０），收報６７﹒８８美元，成為表現最差的大宗商品。從周線圖所見，油價
出現穿頭破腳形態收市，視為強烈中期轉跌訊號。油價大跌主要因為產油國很大可能在６月份的
會議上決定降低減產規模，早前沙特阿拉伯與俄羅斯能源部長在聖彼得堡開會後，表示考慮放鬆
減產力度，更有消息指雙方在會議上曾討論提高每日產量約１００萬桶。
　　若然ＯＰＥＣ在６月份會議後真的決定增產，這將是２０１４年紐約期油跌穿每桶８０美元
後，ＯＰＥＣ首次的增產行動，估計將對油價產生中期負面影響。油價在今年１及３月皆曾在
６６美元水平遇到阻力，今早跌至６５﹒８０美元後暫時回穩於６６美元以上，惟以中期走勢推
斷，油價失守該位的可能性極高，並預期跌至２０１７年６月以來最大升浪５０％調整目標
５７﹒４７美元附近才有望回穩。
　
＊加元傾向下試１﹒３２５６＊
　
　　加拿大亦是原油出口大國，２０１７年排名第四，首三位分別是沙特阿拉伯、俄羅斯及伊拉
克；油價下跌自然對加元不利。美元兌加元上周四（２４日）明顯突破５月以來的主要阻力位
１﹒２９２０，收市價１﹒２９７８是３月２１日以來最高，今早進一步升至１﹒２９９２，短
期傾向挑戰３月份高位１﹒３１２５。然而，目前油價距離２０周ＳＭＡ（６５﹒３４）相差不
足１美元，而油價在去年底７月底升破２０周ＳＭＡ後未曾收低於該線，故此，跌穿該線收市將
進一步確認油價中期轉跌，後市下試５７﹒４７美元的機會即大增，屆時美元兌加元亦料突破
１﹒３１。從江恩正方形觀察，１﹒２９５６位於１８０度角重要阻力位，並很大可能已遭到突
破，後市將向２２５度角的１﹒３２５６進發。《金道集團投資研究主管　鄭廣復》

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