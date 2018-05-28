《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９６２，較上個交易日跌
９５點子，連跌３個交易日，為１月２３日來最低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１６點子，報６﹒３９０７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３８９１。（ｌｃ）
28/05/2018 09:38
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１６點子，報６﹒３９０７
《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９６２，較上個交易日跌
９５點子，連跌３個交易日，為１月２３日來最低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１６點子，報６﹒３９０７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３８９１。（ｌｃ）
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