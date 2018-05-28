【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１６點子，報６﹒３９０７

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９６２，較上個交易日跌

９５點子，連跌３個交易日，為１月２３日來最低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１６點子，報６﹒３９０７，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３８９１。（ｌｃ）

