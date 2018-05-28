【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌４７點子，報６﹒３９３８

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３９３８，

較上個交易日４時３０分收盤價跌４７點子。全日在６﹒３９４２至６﹒３８８４之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現倒升２點子，報６﹒３８８３。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９６２，較上個交易日貶９５點子，連跌３個交易日，為

１月２３日來最低。（ｌｃ）

