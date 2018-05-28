《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；１００億元２８天期逆回購中標利率上調５個點子，為
２﹒８５％，這是人行在美聯儲３月２２日加息之後第一次開展２８天期逆回購操作。
公開市場今日有無逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ｌｃ）
28/05/2018 09:50
【人行放水】人行２８天期逆回購利率上調５點子，淨投放３００億
《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；１００億元２８天期逆回購中標利率上調５個點子，為
２﹒８５％，這是人行在美聯儲３月２２日加息之後第一次開展２８天期逆回購操作。
公開市場今日有無逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ｌｃ）
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