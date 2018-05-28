【人行放水】人行２８天期逆回購利率上調５點子，淨投放３００億

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；１００億元２８天期逆回購中標利率上調５個點子，為

２﹒８５％，這是人行在美聯儲３月２２日加息之後第一次開展２８天期逆回購操作。

公開市場今日有無逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ｌｃ）

