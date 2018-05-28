【禁制中興】中國或批准高通併購恩智浦，僅需確認美解除中興禁令

《經濟通通訊社２８日專訊》外電引述知情人士表示，中國反壟斷審核機構對高通收購恩智

浦一案的反壟斷審核，已經清除所有實質性障礙，監管機構對高通目前提交的救濟措施感到滿意

。

知情人士稱，監管機構從高層獲得指示，一旦中國從美國確認中興（００７６３）

（深：００００６３）禁令一事得到解決，那麼對高通收購的附帶條件批准就可以給出。審核目

前僅剩下程序性過程，監管機構可以隨時給予該案附帶條件的批准。（ｂｉ）

