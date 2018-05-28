【透視大灣區－基建】「一小時生活圈」在望，撬動萬億級基建商機

《經濟通通訊社記者俞瑾２８日報道》如果把粵港澳大灣區內的「９＋２」城市，比作需要

協同運行的人體各器官，那麼區內基建就好像是動脈血管。無論是跟港人息息相關的廣深港高鐵

、港珠澳大橋、蓮塘╱香園圍新口岸、香港國際機場三跑，還是虎門二橋、深中通道、太子灣郵

輪母港，除了串連起「一小時生活圈」的便利，更撬動萬億級基建商機。



＊廣深港高鐵毛利率料超ＭＴＲ＊



由港鐵公司承建的全長２６公里的廣深港高鐵香港段，自政府２０００年提出建議至今一直

爭議不斷，單是港府承擔項目造價就高至８４４﹒２億港元（封頂計），超出原本預算三成。今

年１月，港府與中國鐵路總公司簽訂高鐵備忘錄，明確兩地將以「按分段清算模式」分攤收入，

由香港西九龍總站至廣州南站的各段票價介乎８０－２６０港元。

港鐵預計，高鐵香港段通車後首年，每日約有１０９２００人次乘坐高鐵往返香港與內地，

其中西九龍至深圳北及福田達６７５００人次。

另據運輸及房屋局提交立法會財務委員會２０１６年的文件，預計高鐵香港段項目２０１８

、２０２１、２０３１年的ＥＢＩＴＤＡ分別為１﹒５億、１１﹒９２億、２０﹒７３億港元；

毛利率分別為４２％、５６％、５８％。相比之下，港鐵２０１７年客運業務ＥＢＩＴＤＡ錄

７４﹒７５億港元，毛利率４１﹒４％。



＊港珠澳大橋技術突破利中交建＊



另一世紀基建項目－－長度５５公里的港珠澳大橋，根據國家交通部對主橋最新批覆，概算

為４８０﹒６８億人民幣（約５５７﹒６２億港元），包括兩個約１０萬平方米的人工島，以及

相當於３﹒６個紅隧長度的海底沉管隧道。

不過，連同超支金額，港府已為大橋主橋共支付約１１６億港元，加上香港接線工程約

２５０億元、香港口岸近３６０億元，以及屯門至赤鱲角連接路近４７０億港元，本港為大橋工

程的總承擔料達１２００億港元。

早在２０１０年，由中交建牽頭的聯合體奪得主體工程島隧工程設計施工總承包，中標價

１３１億元人民幣，錄中國交通基礎設施工程標的最高紀錄。

主體工程包括兩個約１０萬平方米的人工島，以及相當於３﹒６個紅隧長度的海底沉管隧道

，技術難度之高史無前例。交銀國際就指，港珠澳大橋施工技術取得突破，可進一步有助中交建

在國內外市場競得未來大型橋樑和隧道項目。

至於通車後的車流量估算，運房局２００８年可行性研究報告曾稱，開通初期車流量料為每

日９２００－１４０００架次。不過今年初，該局改口稱，車流量料比２００８年時預測的低。

路政署則預料，２０１８至１９年度用於維修大橋香港段的開支為２﹒６９６億港元。

而大橋穿梭巴士營辦商已確定將提供２４小時穿梭巴士，來往三地口岸，繁忙時間班次少於

５分鐘一班車，非繁忙時間１０－１５分鐘一次，通宵１５－３０分鐘一班。



＊機場三跑經濟ＲＲＲ料達８％＊



港深之間的第７個陸路口岸－－蓮塘╱香園圍口岸，亦預計今年底落成，工程包括口岸大樓

以及約１１公里長的雙程雙線道路以連接現時粉嶺公路至新口岸，預算造價約２５０億港元。

其中，全長約４﹒８公里的龍山隧道，落成後將是全港最長的陸上雙管行車隧道。工程承建

商包括金門建築、寶嘉建築、俊和建築及中國路橋聯合體等。

此外，規劃中的香港機場三跑道系統，雖然相關預算尚未定案，但香港機管局預計項目整體

財務需要為１４１５億港元。據其測算，機場三跑建成後將產生８﹒０％的經濟內部收益率，並

產生額外經濟利益（淨現值）４５５０億港元，相當於香港去年ＧＤＰ的１７％。

可以預見，隨著粵港澳大灣區各項基建上馬及落成，將強化香港與內地各大城市之間的聯繫

，吸引更多旅客以香港作為旅行的起點或終點。間接效應則包括創造更多就業機會和環保交通模

式。

