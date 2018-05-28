【ＦＯＣＵＳ】意西兩國股債雙殺，或考驗人民幣強勢

【ＦＯＣＵＳ】美元指數短短一個月錄逾５％的強勢上漲之際，歐洲市場卻在意大利和西班

牙的左右夾擊下顯得風雨飄搖。評級機構穆迪警告，可能將意大利主權評級降至僅高於垃圾級的

Ｂａａ３，甚至就是垃圾級。十年期意大利國債收益率與德國國債收益率利差上周五（２５日）

一度擴至２１５基點的近４年最高水平，引發歐債危機重燃憂慮。

歐元積弱，美元大概率續走強，加上中美利差跌穿人民銀行行長易綱所指的「舒適區間」，

或考驗人民幣強勢和資金外流「護城河」。



＊南歐公債孳息率激升＊



歐洲第四大經濟體意大利，自３月國會大選後就一直政經動盪。獲得最多選票的五星運動

（Ｆｉｖｅ Ｓｔａｒ Ｍｏｖｅｍｅｎｔ）和北方聯盟（Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｌｅａｇｕｅ）

被分別標籤為左翼反建制和極右翼反移民政黨，顯示飽受經濟低迷之苦的意大利選民，已從「挺

歐」轉為「疑歐」。

兩政黨籌組的聯合政府雖然已剔除「棄用歐元」，及「要求歐洲央行豁免意大利２５００億

歐元公共債務」的兩大極具Ｉｔａｌｅｘｉｔ色彩的主張，但就提出發行７００億－１０００億

歐元的短期政府債券用於支付國家欠款。消息一傳出，即震散歐洲債市，刺激南歐公債孳息率激

升，全球最安全資產之一的十年期德債收益率也錄２０１２歐債危機以來最大單周跌幅。



＊德國極右政黨漸主流＊



就在周日（２７日），意大利總統馬塔雷拉最新宣布拒絕疑歐派的薩沃納

（Ｐａｏｌｏ Ｓａｖｏｎａ）出任經濟部長，後者一直批評歐元並支持意大利必要時仿效希臘

逃出「德國囚籠」，意味聯合政府組閣失敗。五星運動領袖迪馬約（Ｌｕｉｇｉ ＤｉＭａｉｏ

）指摘馬塔雷拉聽命於歐洲強權，已要求國會彈劾總統。

而在西班牙，最大在野黨以貪污為由，擬對首相拉霍伊（Ｍａｒｉａｎｏ Ｒａｊｏｙ）提

起不信任投票，引發西班牙債券遭拋售，十年期公債孳息率跳漲７個基點至１﹒４５２％。意大

利２年期及１０年期債券孳息率稍早亦齊創逾４年新高。

意大利、西班牙政治動盪遠未結束，德國極右政黨另類選擇黨亦於首都柏林發起示威，抗議

總理默克爾的難民政策。反歐盟、反移民的另類選擇黨去年９月躋身議會第三大黨，為德國逾半

世紀以來首個躋身聯邦議會的極右政黨，顯示挑戰歐盟的聲音正從民間轉至朝野。



＊中美利差跌穿舒適區＊



「歐豬五國」已有兩國齊現股債雙殺，歐元難有運行，美元短期料升勢持續。值得留意的是

，隨著美債收益率攀升，進入５月以來，中美十年期國債利差已跌穿人行行長易綱４月提及的９

０基點的「比較舒服的區間」，收窄至不到７０基點。

澳新預期，考慮到下半年美聯儲再加息兩次、人行降準兩次，短端中美利差在目前基礎上還

有３０個基點左右的收窄空間，「這個幅度應該不會讓市場太吃驚。」

值此敏感時機，官媒再次及時維穩預期。《中國證券報》今日頭版評論就稱，儘管「美強歐

弱」經濟格局和貨幣政策分化預期，可能繼續施壓歐元推漲美元，短期內人民幣仍存在一定貶值

壓力，但今年人民幣匯率仍有望保持總體企穩、雙向波動運行格局。

中美利差向下拓展，人行或大概率最終跟隨美國加息，加劇債市違約潮。歐洲的蝴蝶煽動翅

膀，最終會否令人民幣打噴嚏，值得玩味。《經濟通通訊社 俞瑾》

