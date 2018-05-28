《融天納地－溫天納》息率到達紅線警戒區了嗎？

《融天納地》Ａ股早前被國際投資機構陸續加入國際指數，本周亦會正式「入摩」，部分港

股龍頭的股指佔比出現下調，Ａ股明顯將會分流港股市場的資金。投資者決不應麻木一面倒，更

不宜單向押注。



目前，港股受到不同因素所影響，導致資本市場無法擺脫上落的震盪局面，究竟缺乏方向及

主題的情況會維持多久？實際上，目前影響香港股市的不單只是地緣爭端或貿易博弈因素，美國

利率走勢同樣影響不輕，目前美國１０年期債券息率仍在３％的水平，早前一度超越３﹒１％，

究竟紅線是在那裡？筆者三個月前接受訪問時，分析紅線是在３﹒５％，在上周再接受訪問時略

為提升為３﹒６％。



超過了紅線會有甚麼的影響？筆者預期屆時大量資金會從股市中撤離，投入債券市場，當中

港股所受到的影響不容忽略，始終港元與美元存在息差，套利交易及行為將會大大影響港股的表

現，也是造成港股暫時無法重上高位的主要原因。此外，高息亦對傳統高息工具不利。



的確，港股投資市場近幾年也相當特別，均無法擺脫「五窮、六絕、七翻身」的處境，也就

是說股市在５月前後也會出現明顯的調整，需要等待到６、７月後始能改善，當中成因仁者見仁

，智者見智。因今年突發因素特別多，判斷上極容易產生偏差，導致股市大上大落，投資者心情

忐忑。不少投資者是短線的，對長遠的利好可能視而不見。不過，在悲觀或樂觀並存的同時，筆

者認為投資者不宜單向押注。



在目前市場飄忽不定的時刻，投資者對高息兼較低風險的投資工具深感興趣，在市場缺乏方

向的情況下，適逢內地有Ｒｅｉｔｓ上市，傳統高息投資工具特別受到關注。投資者喜歡高息及

低風險，ＲＥＩＴｓ的吸引是高派息及相對股價穩定。不過，ＲＥＩＴｓ的派息取決於核下資產

最終賺不賺錢，更要有持續性，是否全部都是高息低風險？答案是否定的，香港上市的

ＲＥＩＴｓ超過十家，每一家擁有不同類型的收租物業，質素極為參差。投資者在部署上，特別

需要小心。



目前環球流動性開始收緊，息率走勢對投資高息工具有直接的影響。若利率上升，負債較多

的ＲＥＩＴｓ將會受到衝擊，涉及之利息負擔亦會上揚，派息定比會削減，導致吸引力下降。此

外，若利率上揚，不少機構投資者或基金將會轉移投資方向，有可能轉移至其他息率更高的投資

工具上，ＲＥＩＴｓ的股價會受到一定的負面影響。此外，匯率風險是投資者需要考慮的因素，

若ＲＥＩＴｓ所涉之物業不在內地，而在其他地區，若美元轉強，其他的貨幣便有可能出現貶值

，影響所涉資產的收入，是正面或負面，需要仔細評估，但投資者一般不希望匯率市場的波動，

從而影響股價及利息收益。在息率逐漸到達紅線警戒區的時候，高息工具的吸引力亦會大降。《

資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

