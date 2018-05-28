《匯市一周－徐惠芳》美元持續走強，觀望加拿大議息，油價急跌

《匯市一周》展望本周，加拿大央行周三（３０日）舉行利率會議，市場預期，利率維持在

１﹒２５厘不變的機會較高。美國周五（１日）將公布重要的非農就業數據。歐元區將公布５月

消費者物價指數，外媒調查顯示，歐洲央行（ＥＣＢ）會在年底前退出量化寬鬆，但歐洲的政治

風險特別是意大利建立反歐聯合政府，令歐元區整體性添變數。



《路透》消息指，歐洲央行加息步伐將受經濟增長放緩的影響，數據疲軟或令加息政策推遲

，料歐洲央行將下調經濟增長預期，但核心通脹料維持不變，歐洲央行委員一致認為今年將結束

ＱＥ，由於歐元疲軟和油價走高，歐洲央行有可能在６月上調廣義通脹預期。歐元一度回軟至

１﹒１６５０水平，現時反彈至１﹒１７００，趨勢整固，上方阻力１﹒１７９０、

１﹒１８８０，下方支持１﹒１６１０。



紐約聯儲下調美國２０１８年第二季度ＧＤＰ預測至３﹒０１％，前值為３﹒２０％；聖路

易斯聯儲下調美國第二季度ＧＤＰ預測至３﹒６３％，前值為３﹒６５％。亞特蘭大聯儲ＧＤＰ

Ｎｏｗｃａｓｔ模型顯示，美國第二季度ＧＤＰ增長預期從４﹒１３％下調至４﹒０４％。



達拉斯聯儲主席卡普蘭表示，美聯儲應該逐漸移動到中性利率，正實現雙重目標，超額準備

金利率調整會幫助管理聯儲基金利率，調整超額準備金利率是對市場動態的反應。



美國總統特朗普表示，仍有可能與北韓領導人金正恩如原計劃在下月會面，而北韓的回應亦

相對積極。地緣緊張局勢放緩，美匯指數成功收復近日來的跌勢，最高曾見９４﹒２９８，創出

今年的新高位，收報９４﹒２５７，上升０﹒５０％。



據ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲今年６月加息１﹒７５％至２﹒００％的機會為

８８﹒７％，９月再加息至此區間的機會為４１﹒１％。美元指數一度升至９４﹒２５水平左右

，現時在９４﹒００水平整固，趨勢往上，下方支持在９３﹒４０、９２﹒７５、９１﹒９０。



日本４月企業服務價格指數月率為０﹒１％，前值０﹒５％；年率為０﹒９％，前值

０﹒５％。日本５月東京核心消費者物價指數年率為０﹒５％；日本５月東京消費者物價指數年

率為０﹒４％。美元兌日圓稍為回軟至１０９﹒４０水平整固，上方阻力１１０﹒９０、下方支

持１０８﹒６５。



截至５月２４日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ）的黃金持倉量

為８５２﹒０４噸，按日不變。金價微升４日後，上周五（２５日）一度逼近每盎司１３０５美

元，其後回軟，現時在每盎司１３００美元水平以下爭持，上方阻力１３２５、１３４０美元，

下方重要支持１２７５美元



紐約期油連升３周後，一度升至每桶７２﹒９０美元，上周急跌，跌穿每桶７０﹒００美元

水平，現時下挫至每桶６６﹒００美元以下，趨勢往下，上方阻力６８﹒５５、７０﹒７５，下

方支持６３﹒４０美元。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

