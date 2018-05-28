《金石為開－黃威》美朝關係峰迴路轉，金價稍彈即見獲利盤

《金石為開》上周黃金於大部分時間都處於沉寂狀態，隨後白宮公布特朗普致金正恩的信件

，宣布取消雙方會談，刺激金價大幅反彈。不過股市對此反應平平，避險情緒並未大幅升溫；加

上強美元的持續壓制，導致黃金多頭獲利了結，金價徘徊於１３００美元關口，全周累計上漲約

１﹒０％。

美國白宮２４日發表聲明，稱美國總統特朗普將取消與朝鮮最高領導人金正恩於６月１２日

在新加坡的會晤。特朗普在寫給金正恩的信中表示，因為金正恩最近的表態中有極大的憤怒和公

開的敵意，他認為目前不適合進行會面。隨後有白宮官員稱美國與朝鮮討論的渠道仍然開放，不

過朝方首先必須改變措辭。早前朝鮮外交部態度強硬，此次卻意外放緩了措辭，稱朝美領導人亟

需會晤，並表示朝方隨時願與美方對話解決問題。

在白宮剛確認取消會談時，市場確實遭遇了較大波動，美股出現明顯下跌，金價跳升。不過

隨後市況逐漸穩定，三大股指整體只是輕微下跌。而最近消息確實證明了市場無需對此過度擔憂

，因特朗普又表示雙方磋商進展不錯，仍然期待６月１２日在新加坡舉行會談。地緣政治因素對

於黃金的提振向來短暫，更何況此次局勢很快反轉，恐怕金價短線很難再因此受益。



＊關注意大利政局＊



另一方面，美元上周出現了些許波折，卻無礙其繼續上行的趨勢。美聯儲５月會議紀要暗示

６月即將加息，不過對於通脹容忍度的提升反映其暫時不會因此而提升加息速度，整體呈現中性

偏鴿。而歐元區５月ＰＭＩ數據遜色，意大利政局動盪，持續削弱歐元兌美元匯率，反而推動美

元指數突破９４。即使１０年期美債收益率跌穿３％，但強美元對黃金的壓力有增無減，依然限

制金價升幅。

目前金價正面臨保利加通道中軌阻力，尚未打破下行通道限制。ＭＡＣＤ再度迎來金叉機會

，惟ＲＳＩ仍位於弱勢區域。整體來看，多頭依舊佔優，反彈阻力位於１３１０美元附近。本周

除了美國５月非農數據之外，政治事件的影響亦頗大。美商務部長羅斯將訪問中國進一步商討貿

易協定，意大利政治局勢以及特朗普和金正恩會晤的後續進展也都需持續關注。

《六福金融分析師 黃威》

