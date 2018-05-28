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28/05/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水連續三日淨流出，近１５億北水沽騰訊

　　《經濟通通訊２８日專訊》北水上周五（２５日）錄淨沽盤１７﹒１１億元人民幣，為連續
三日錄得淨沽盤，三個交易日合計淨沽盤達２５﹒６２億元人民幣；北水沽盤最多的個股為騰訊
（００７００），中海油（００８８３），瑞聲（０２０１８），建行（００９３９），招行
（０３９６８），中石油（００８５７）；流入最多的為石藥（０１０９３）
　　上周五主板成交９３６﹒１３億銀，按日增逾４％；港股通成交額１２８﹒９２億，佔大市
成交１３﹒７７％。
　　恆指上周五全日跌１７２﹒３７點或０﹒５６％，收報３０５８８﹒０４點。
　
＊騰訊失４０５元大股東配股價，近１５億北水大手沽騰訊＊

　　騰訊本周持續整固，上周五全日跌０﹒７％收報４０４元，再度失守南非大股東
Ｎａｓｐｅｒｓ在３月底大手減持總值近８００億元的配股價４０５元。北水連日沽售騰訊，上
周五更錄１４﹒７７億元大型沽盤，上周合計淨沽盤高達２２﹒６５億，為上周最多北水沽售的
個股。瑞聲同日錄北水沽盤２﹒７８億。
　
＊三桶油急挫拖低大市，北水沽中海油中石油＊

　　「三桶油」成跌市元兇，受累油組增產憂慮升溫，中海油應聲下跌３﹒５３％，收報
１３﹒１２元，北水沽２﹒８億；中石油亦跟隨走低３﹒０５％，北水沽１﹒９６億。
　　北水續沽中資金融股，建行錄北水沽盤２﹒７７億，一周合計淨沽盤１０﹒５３億；北水沽
招行２﹒５８億；沽工行（０１３９８）８２８２萬。
　　買盤方面，北水流入石藥９３２３萬，流入濰柴動力（０２３３８）共８６３２萬。
（ｅｎ）

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