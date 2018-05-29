《套期保值－蕭猷華》紐約期油再下跌空間不大

《套期保值》油價昨天（２８日）下跌，紐約期油跌１﹒４１美元，收報６６﹒４７美元；

布蘭特期油跌１﹒１２美元，收報７５﹒３２美元。美國原油產量持續增加，過去兩年已增加

２７％至每日１０７２萬桶，直逼俄羅斯成為全球第二大產油國。紐約期油上星期跌穿７０美元

之後，跌勢加劇，昨天進一步下跌至接近每桶６６美元，下跌原因主要受沙特與俄羅斯言論影響

，指６月會議有機會增加每日１００萬桶供應，筆者重新對增加１００萬桶供應有懷疑和保留，

相信油價再下行空間不大。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

