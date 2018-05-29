《套期保值》油價昨天（２８日）下跌，紐約期油跌１﹒４１美元，收報６６﹒４７美元；
布蘭特期油跌１﹒１２美元，收報７５﹒３２美元。美國原油產量持續增加，過去兩年已增加
２７％至每日１０７２萬桶，直逼俄羅斯成為全球第二大產油國。紐約期油上星期跌穿７０美元
之後，跌勢加劇，昨天進一步下跌至接近每桶６６美元，下跌原因主要受沙特與俄羅斯言論影響
，指６月會議有機會增加每日１００萬桶供應，筆者重新對增加１００萬桶供應有懷疑和保留，
相信油價再下行空間不大。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
29/05/2018 10:38
《套期保值－蕭猷華》紐約期油再下跌空間不大
《套期保值》油價昨天（２８日）下跌，紐約期油跌１﹒４１美元，收報６６﹒４７美元；
布蘭特期油跌１﹒１２美元，收報７５﹒３２美元。美國原油產量持續增加，過去兩年已增加
２７％至每日１０７２萬桶，直逼俄羅斯成為全球第二大產油國。紐約期油上星期跌穿７０美元
之後，跌勢加劇，昨天進一步下跌至接近每桶６６美元，下跌原因主要受沙特與俄羅斯言論影響
，指６月會議有機會增加每日１００萬桶供應，筆者重新對增加１００萬桶供應有懷疑和保留，
相信油價再下行空間不大。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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