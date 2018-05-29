  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/05/2018 10:38

《套期保值－蕭猷華》紐約期油再下跌空間不大

　　《套期保值》油價昨天（２８日）下跌，紐約期油跌１﹒４１美元，收報６６﹒４７美元；
布蘭特期油跌１﹒１２美元，收報７５﹒３２美元。美國原油產量持續增加，過去兩年已增加
２７％至每日１０７２萬桶，直逼俄羅斯成為全球第二大產油國。紐約期油上星期跌穿７０美元
之後，跌勢加劇，昨天進一步下跌至接近每桶６６美元，下跌原因主要受沙特與俄羅斯言論影響
，指６月會議有機會增加每日１００萬桶供應，筆者重新對增加１００萬桶供應有懷疑和保留，
相信油價再下行空間不大。《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
板塊分析29/05/2018
房地產投資蓬勃 機械股不愁生意
中國故事29/05/2018
【北京特寫】京東7FRESH依靠大數據迎戰新零售 目標開千店
剖析天下29/05/2018
歐美暗戰新形勢
剖析天下29/05/2018
中美貿易戰 風險暫降低
FOCUS29/05/2018
【FOCUS】增產推低油價存疑 新興市場須防高油價強美元夾擊
生財有道29/05/2018
【透視大灣區－軟件】港高校紛插旗廣東 或誕「灣區聯合大學」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN