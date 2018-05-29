【新股上市】消息指匯付天下及江西銀行已通過聆訊，計劃下月上市

《經濟通通訊社２９日專訊》市場消息指，內地支付服務商匯付天下（０１８０６）已通過

聆訊，料於６月上旬招股，由集資額由此前傳出的約３１億元，降至約２０多億元。

另外，據悉城商銀行江西銀行亦通過聆訊，籌資約６２億元，計劃下月中上招股。（ｍｌ）

