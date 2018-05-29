《經濟通通訊社２９日專訊》加拿大國際貿易法庭（ＣＩＴＴ）表示，已經對從中國、南韓
及越南進口的鋼鐵發起初步傾銷調查。
美國商務部上周對從越南進口原產地來自中國的鋼鐵產品徵收高額反傾銷與反補貼關稅，
ＣＩＴＴ表示會調查自上述國家的冷軋碳素鋼板是否損害加拿大鋼鐵產業，預計將於７月２４日
確定調查結果。（ｍｎ）
29/05/2018 08:53
【貿易開戰】加拿大對進口自中國、越南及南韓鋼鐵發起傾銷調查
《經濟通通訊社２９日專訊》加拿大國際貿易法庭（ＣＩＴＴ）表示，已經對從中國、南韓
及越南進口的鋼鐵發起初步傾銷調查。
美國商務部上周對從越南進口原產地來自中國的鋼鐵產品徵收高額反傾銷與反補貼關稅，
ＣＩＴＴ表示會調查自上述國家的冷軋碳素鋼板是否損害加拿大鋼鐵產業，預計將於７月２４日
確定調查結果。（ｍｎ）
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