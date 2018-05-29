【朝鮮局勢】為保美朝峰會成行，美國暫不對北韓實施新制裁

《經濟通通訊社２９日專訊》美國為挽救下月在新加坡舉行的美朝峰會，決定暫不對北韓實

施新一輪重大制裁。

據悉，白宮原本準備在今日宣布加大對北韓的制裁力度，但在昨日決定繼續與北韓談判後將

無限期推遲裁措施。

據兩名政府官員表示，美國財政部已準備一套針對３０多個制裁目標的方案，包括俄羅斯及

中國實體。美國上周示意，若峰會不能成行，美方會將注意力轉向加強對朝制裁，有必要採取更

多制裁來切斷北韓賴以生存的海外收入。（ｍｎ）

