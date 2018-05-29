《經濟通通訊社２９日專訊》美國為挽救下月在新加坡舉行的美朝峰會，決定暫不對北韓實
施新一輪重大制裁。
據悉，白宮原本準備在今日宣布加大對北韓的制裁力度，但在昨日決定繼續與北韓談判後將
無限期推遲裁措施。
據兩名政府官員表示，美國財政部已準備一套針對３０多個制裁目標的方案，包括俄羅斯及
中國實體。美國上周示意，若峰會不能成行，美方會將注意力轉向加強對朝制裁，有必要採取更
多制裁來切斷北韓賴以生存的海外收入。（ｍｎ）
29/05/2018 11:23
【朝鮮局勢】為保美朝峰會成行，美國暫不對北韓實施新制裁
《經濟通通訊社２９日專訊》美國為挽救下月在新加坡舉行的美朝峰會，決定暫不對北韓實
施新一輪重大制裁。
據悉，白宮原本準備在今日宣布加大對北韓的制裁力度，但在昨日決定繼續與北韓談判後將
無限期推遲裁措施。
據兩名政府官員表示，美國財政部已準備一套針對３０多個制裁目標的方案，包括俄羅斯及
中國實體。美國上周示意，若峰會不能成行，美方會將注意力轉向加強對朝制裁，有必要採取更
多制裁來切斷北韓賴以生存的海外收入。（ｍｎ）
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