【朝鮮局勢】據報北韓高官金英哲前往美國與白宮官員會談

《經濟通通訊社２９日專訊》據韓聯社報道，北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統戰部部長

金英哲在北京停留後，啟程前往美國，推測可能將與美國官員舉行會談，討論有關北韓領導人金

正恩與美國總統特朗普會晤事宜。

金英哲此前亦密切參與與南韓方面的會談，他今次前往美國將進一步顯示，美朝歷史性峰會

正在推進當中。（ｍｎ）

