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29/05/2018 13:09

【朝鮮局勢】據報北韓高官金英哲前往美國與白宮官員會談

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據韓聯社報道，北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統戰部部長
金英哲在北京停留後，啟程前往美國，推測可能將與美國官員舉行會談，討論有關北韓領導人金
正恩與美國總統特朗普會晤事宜。
　　金英哲此前亦密切參與與南韓方面的會談，他今次前往美國將進一步顯示，美朝歷史性峰會
正在推進當中。（ｍｎ）

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