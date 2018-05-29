《經濟通通訊社２９日專訊》據韓聯社報道，北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統戰部部長
金英哲在北京停留後，啟程前往美國，推測可能將與美國官員舉行會談，討論有關北韓領導人金
正恩與美國總統特朗普會晤事宜。
金英哲此前亦密切參與與南韓方面的會談，他今次前往美國將進一步顯示，美朝歷史性峰會
正在推進當中。（ｍｎ）
29/05/2018 13:09
【朝鮮局勢】據報北韓高官金英哲前往美國與白宮官員會談
《經濟通通訊社２９日專訊》據韓聯社報道，北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統戰部部長
金英哲在北京停留後，啟程前往美國，推測可能將與美國官員舉行會談，討論有關北韓領導人金
正恩與美國總統特朗普會晤事宜。
金英哲此前亦密切參與與南韓方面的會談，他今次前往美國將進一步顯示，美朝歷史性峰會
正在推進當中。（ｍｎ）
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