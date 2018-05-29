《經濟通通訊社２９日專訊》日本放送協會（ＮＨＫ）報道，北韓領導人金正恩的高級助手
昨日晚上抵達新加坡，顯示美朝峰會或許最終能成行。
據報，北韓「金家大內總管」兼國務委員會部長金昌善已途經北京飛抵新加坡，同時美國政
府官員亦從美國在日本的橫田空軍基地出發前往新加坡，其中包括白宮副幕僚長哈金（Ｊｏｅ
Ｈａｇｉｎ）。
日本電視台畫面顯示，金昌善在北京機場被記者問到他是否飛往新加坡與美國方面舉行會談
時表示，他是「去那兒玩的」。（ｍｎ）
29/05/2018 14:45
【朝鮮局勢】金正恩高級助手抵達新加坡，料為美朝峰會作準備
《經濟通通訊社２９日專訊》日本放送協會（ＮＨＫ）報道，北韓領導人金正恩的高級助手
昨日晚上抵達新加坡，顯示美朝峰會或許最終能成行。
據報，北韓「金家大內總管」兼國務委員會部長金昌善已途經北京飛抵新加坡，同時美國政
府官員亦從美國在日本的橫田空軍基地出發前往新加坡，其中包括白宮副幕僚長哈金（Ｊｏｅ
Ｈａｇｉｎ）。
日本電視台畫面顯示，金昌善在北京機場被記者問到他是否飛往新加坡與美國方面舉行會談
時表示，他是「去那兒玩的」。（ｍｎ）
|中國故事29/05/2018
【北京特寫】京東7FRESH依靠大數據迎戰新零售 目標開千店
|剖析天下29/05/2018
歐美暗戰新形勢
|剖析天下29/05/2018
中美貿易戰 風險暫降低
|FOCUS29/05/2018
【FOCUS】增產推低油價存疑 新興市場須防高油價強美元夾擊
|生財有道29/05/2018
【透視大灣區－軟件】港高校紛插旗廣東 或誕「灣區聯合大學」
|生財有道29/05/2018
【透視大灣區－軟件】長者料增百萬 北上養老憧憬醫療「跨境通」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰