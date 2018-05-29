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29/05/2018 14:45

【朝鮮局勢】金正恩高級助手抵達新加坡，料為美朝峰會作準備

　　《經濟通通訊社２９日專訊》日本放送協會（ＮＨＫ）報道，北韓領導人金正恩的高級助手
昨日晚上抵達新加坡，顯示美朝峰會或許最終能成行。
　　據報，北韓「金家大內總管」兼國務委員會部長金昌善已途經北京飛抵新加坡，同時美國政
府官員亦從美國在日本的橫田空軍基地出發前往新加坡，其中包括白宮副幕僚長哈金（Ｊｏｅ
Ｈａｇｉｎ）。
　　日本電視台畫面顯示，金昌善在北京機場被記者問到他是否飛往新加坡與美國方面舉行會談
時表示，他是「去那兒玩的」。（ｍｎ）

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