【貿易休戰】傳美國將在貿易談判中要求中國取消家禽類產品禁令

《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述消息人士報道，美國將在貿易談判中推動中國取消

對美國家禽類產品的進口禁令，中國目前每年從其它國家進口大約１０億美元的家禽類產品，而

且佔全球絕大部分的雞腳貿易。

美國農業部副部長Ｔｅｄ ＭｃＫｉｎｎｅｙ本周將隨美國貿易代表團到訪北京，消息人士

稱，上述事宜與基因改作產品的市場准入，將成為談判中的優先事項。（ｍｎ）

