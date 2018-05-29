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29/05/2018 18:22

《台股攻略－馮偉明》台股維持整固格局，收市跌２３點

　　《台股攻略》今日台股加權指數終場收報１０９６４﹒１２點，下跌２３﹒６５點，成交值
新台幣１３９０﹒２５億元。
　　美股休市，台股在１１０００點前繼續整固，維持橫向整理；蘋概三王台積電、鴻海下跌，
但大立光則上升。被動元件股下跌，國巨以１０００元開出，跌幅達６﹒１％，但盤中奮力上攻
，終場上漲達２﹒３４％；華新科、禾伸堂及智寶下跌，但奇力新收市上升，蜜望實則攻上漲停
收盤。半導體矽晶圓茂矽、嘉晶、漢磊、合晶及台勝科等亦上漲作收；ＭＯＳＦＥＴ概念股杰力
漲停作收，尼克森及大中盤中大漲；ＭＯＳＦＥＴ封測廠捷敏－ＫＹ股價走強。金融股方面富邦
金跌０﹒９４％，國泰金收平盤新台幣５４﹒１元，兆豐金跌０﹒９２％，而中信金則跌
０﹒２３％。
　　大立光明日（３０日）的表現將牽動大盤走勢，若被動元件及矽晶圓守穩，加上蘋概股的攻
勢，則有機會攻上１１０００點關口。在強勢整理格局下，台股須待美元轉弱，新台幣由跌轉升
，外資操作轉為偏多，以及大盤量持續擴大，指數才有機會挑戰高位。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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