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29/05/2018 08:29

【企業盈警】安域亞洲（００６４５）預期全年轉盈為虧

　　《經濟通通訊社２９日專訊》安域亞洲（００６４５）發盈警，與截至２０１７年度錄得純
利比較，預期將於截至２０１８年３月３１日止年度錄得股東應佔虧損淨額。
　　主要原因為：年內收益較去年同期下降約２０％至２５％；及並無撥回於去年同期確認有關
煤炭供應及購買協議重組的減值虧損６４萬美元，有關款項已計入截至去年度的損益帳。公司目
前正考慮採取行動，根據重組協議向原供應商收回年度最低還款２００萬美元。
　　年度業績預期於６月２９日刊發。（ａｌ）

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