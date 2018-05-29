《窩輪豪情－梁業豪》買股不買市？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費品製造業

、工業與消費者服務業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為石藥集團（０１０９３）、澳

博控股（００８８０）與中國旺旺（００１５１），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則

為石藥集團、澳博控股與舜宇光學科技（０２３８２）。

近日在市場人士間聽得最多的一句說話，是「投資者現應買股不買市。」個人認為，這代表

我們對反覆上落的市況感到無可適從，對其後市方向與升跌幅度均未能掌握。不過，這等於我們

對個別股票的後市表現有能力掌握嗎？答案是否定的。作為中長線投資者，短期飄忽的市況不應

影響自己的應市策略和進行持久戰的決心。所謂「買股不買市」，只反映出短線投機者於靜市中

仍嘗試圖利的冒險行為吧。

恆生指數ＩＢＳＩ現報４７﹒０８１，國企指數ＩＢＳＩ則報４６﹒１５６，顯示藍籌股以

主動沽盤較為積極，國企股亦以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動沽盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則走勢再度轉淡。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

