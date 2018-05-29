【新股上市】叙福樓（１９７８）暗盤開１﹒４５元高招股價３２％

《經濟通通訊社２９日專訊》經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐飲集團叙福樓

（０１９７８）明天（３０日）掛牌，今日於輝立暗盤交易場開報１﹒４５元，比招股價１﹒１

元高３２％。

耀才交易場方面，現報１﹒７１元，較招股價高５５％。（ｆｆ）

