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29/05/2018 15:38

【北京特寫】京東７ＦＲＥＳＨ依靠大數據迎戰新零售，目標開千店

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》生鮮零售市場作為電商巨頭的必爭之地，
是今年的重頭戲。今年１月，京東旗下的首家「７ＦＲＥＳＨ」（亦莊大族廣場店）正式開業，
名字取的是「一周７天，每天新鮮」的意思。７ＦＲＥＳＨ出售水果，鮮花，進口肉類和高檔海
鮮等生鮮產品，同時提供食材料理，餐飲區和３公里內最快半小時送達的免費快遞服務。試營業
時記者曾來「探店」，當時在北京還算新鮮事物，現在則親民得多。

＊消費升級大環境，店內商品「小貴」＊

　　亦莊是北京近年新發展的商圈，地處北京的東南面，聚集了眾多高科技企業，機器人、液晶
電腦、生物醫藥等高科技製造業公司，也是京東的總部所在。大族廣場是亦莊的高消費社區，雖
然７ＦＲＥＳＨ已經開業近半年，但大族廣場購物中心才正式營業大概一個星期左右，之前一直
處於只有少部分外圍店舖營業。附近寫字樓林立，可看出７ＦＲＥＳＨ的目標客戶，是附近工作
的高薪白領，作為年輕客群的社區晚餐市場，店內的商品也顯得「小貴」，店長表示，店內商品
根據京東大數據選擇，在消費升級大環境下，商品銷量均很好。
　　整個店舖呈現出非常明顯的美式風格，店內通道特別寬敞，燈光設計精緻大氣，並且建立一
些智慧零售體驗，比如人臉識別付款，７ＦＲＥＳＨ可以支持現金、微信、刷卡等幾乎所有的支
付方式。儘管有一些黑科技看起來更像噱頭，像是中看不太中用的智能購物車，但背靠京東龐大
消費群、大數據和人工智能等技術，７ＦＲＥＳＨ無疑有天生優勢。
　　７ＦＲＥＳＨ的優勢還體現在供應鏈：所有商品均為京東自營，這也是它與「盒馬」最大的
不同點；另外是京東成熟的物流體系，７ＦＲＥＳＨ最大限度降低了對倉庫的依賴，物流和電商
京東共用。

＊未來３到５年目標開店超１０００家＊

　　由於生鮮領域對供應鏈要求極高，「得生鮮者得天下」是經常被生鮮零售行業從業者掛在嘴
邊的一句話。騰訊、京東、阿里等電商巨頭今年在線下生鮮商超領域跑馬圈地，線上線下融合快
速發展。今年初７ＦＲＥＳＨ的推出也被業界視為京東對抗「盒馬」的重要手段。７ＦＲＥＳＨ
總裁王笑松曾表示，未來３到５年，在全國鋪設超過１０００家７ＦＲＥＳＨ門店。
　　不過，２０１８年快進入下半年，目前７ＦＲＥＳＨ在北京只有兩家門店，分別位於北京亦
莊大族廣場以及海淀華潤五彩城。相對「盒馬」已經瘋狂開店，７ＦＲＥＳＨ顯得不急不躁，繼
續密鑼緊鼓地準備著。
　　今年３月，中糧和京東在北京簽署戰略合作協議，意味著，７ＦＲＥＳＨ未來會出現在中糧
旗下的大悅城中，加上允許加盟，也為７ＦＲＥＳＨ增加了籌碼。除了巨頭，也有愈來愈多生鮮
超市雜牌軍殺入市場，激烈廝殺下，７ＦＲＥＳＨ又能否後來居上？

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