《經濟通通訊社２９日專訊》根據聯交所資料顯示，鷹君（０００４１）主席兼董事總經理
羅嘉瑞於上周三（２３日）增持鷹君１萬股或０﹒０１％，每股作價３９﹒３元，總值３９萬元
，最新持股量增至６０﹒５３％。（ｃｙ）
29/05/2018 18:48
羅嘉瑞再增持鷹君（０００４１）１萬股，持股量逾６０％
《經濟通通訊社２９日專訊》根據聯交所資料顯示，鷹君（０００４１）主席兼董事總經理
羅嘉瑞於上周三（２３日）增持鷹君１萬股或０﹒０１％，每股作價３９﹒３元，總值３９萬元
，最新持股量增至６０﹒５３％。（ｃｙ）
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