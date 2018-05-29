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即市新聞

29/05/2018 16:46

《美元走勢－羅明立》歐元區政治環境不明朗，高位造空歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４０　　　１０８﹒８５　　　１０９﹒０８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６４０　　　１﹒１５８５　　　１﹒１６３１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３２５　　　１﹒３２７９　　　１﹒３３１４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４１　　　０﹒９９２１　　　０﹒９９３２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６１　　　７﹒８４３２　　　７﹒８４５４

　　《美元走勢》美元匯價再創今年新高，美匯指數升至接近９４﹒５水平。受到美朝峰會很大
機會在下月照原定計劃舉行，市場的氣氛樂觀，吸引資金回流美元。另外，歐元區的政治環境變
得不明朗，西班牙社會黨有機會發起對首相接霍伊的不信任投票，可能會提前舉行大選；意大利
總統馬塔雷拉以捍衛歐元為由，否決經濟部長的提名，令反建制政黨五星運動及北方聯盟籌組聯
合政府失敗。由３月大選至今，意大利均無政黨能籌組政府，所以馬塔雷拉已授權前國際貨幣基
金組織經濟學家科塔雷利籌組臨時政府。政局不穩，令資金由歐元流向美元，加劇了歐元兌美元
的跌勢，即使的支持在１﹒１５５０，阻力在１﹒１７５０水平。由於歐元仍然偏弱，所以建議
高位造空歐元。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒５０　　　１１０﹒５０　　　１０７﹒８０
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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