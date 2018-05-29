《美元走勢－羅明立》歐元區政治環境不明朗，高位造空歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒４０ １０８﹒８５ １０９﹒０８

歐元╱美元 １﹒１６４０ １﹒１５８５ １﹒１６３１

英鎊╱美元 １﹒３３２５ １﹒３２７９ １﹒３３１４

美元╱瑞郎 ０﹒９９４１ ０﹒９９２１ ０﹒９９３２

美元╱港元 ７﹒８４６１ ７﹒８４３２ ７﹒８４５４



《美元走勢》美元匯價再創今年新高，美匯指數升至接近９４﹒５水平。受到美朝峰會很大

機會在下月照原定計劃舉行，市場的氣氛樂觀，吸引資金回流美元。另外，歐元區的政治環境變

得不明朗，西班牙社會黨有機會發起對首相接霍伊的不信任投票，可能會提前舉行大選；意大利

總統馬塔雷拉以捍衛歐元為由，否決經濟部長的提名，令反建制政黨五星運動及北方聯盟籌組聯

合政府失敗。由３月大選至今，意大利均無政黨能籌組政府，所以馬塔雷拉已授權前國際貨幣基

金組織經濟學家科塔雷利籌組臨時政府。政局不穩，令資金由歐元流向美元，加劇了歐元兌美元

的跌勢，即使的支持在１﹒１５５０，阻力在１﹒１７５０水平。由於歐元仍然偏弱，所以建議

高位造空歐元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒５０ １１０﹒５０ １０７﹒８０

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

