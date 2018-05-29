《經濟通通訊社２９日專訊》半導體封裝材料製造商駿碼科技（０８４９０）公布招股結果
，每股定價０﹒５８元，為招股價０﹒４２元至０﹒５８元的上限，公司淨籌約８４４０萬元。
股份將於明早（３０日）於主板上市。
公開發售部分獲超額認購約１１６﹒５１倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手５０００股中籤率為４０％，申請４手才穩獲一手，而認購１７００股的「頭錘飛
」有２１張，中籤率為０﹒６％。至於配售部分則錄１﹒４６倍超額認購。（ｃｌ）
29/05/2018 09:23
【ＩＰＯ反應】駿碼科技（０８４９０）超購逾１１６倍，上限定價
《經濟通通訊社２９日專訊》半導體封裝材料製造商駿碼科技（０８４９０）公布招股結果
，每股定價０﹒５８元，為招股價０﹒４２元至０﹒５８元的上限，公司淨籌約８４４０萬元。
股份將於明早（３０日）於主板上市。
公開發售部分獲超額認購約１１６﹒５１倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
５０％，一手５０００股中籤率為４０％，申請４手才穩獲一手，而認購１７００股的「頭錘飛
」有２１張，中籤率為０﹒６％。至於配售部分則錄１﹒４６倍超額認購。（ｃｌ）
|國際動態29/05/2018
兩韓首腦力挽特金會 或三方會談
|生財有道28/05/2018
港鐵下月底加價 年內推八達通3%優惠相抵
|FOCUS28/05/2018
【FOCUS】意西兩國股債雙殺 或考驗人民幣強勢
|生財有道28/05/2018
【透視大灣區－基建】「一小時生活圈」在望 撬動萬億級基建商機
|興證快訊28/05/2018
中美貿易戰
|國際動態28/05/2018
金文突會面 白宮派團準備美朝峰會
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰