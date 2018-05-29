【ＩＰＯ反應】駿碼科技（０８４９０）超購逾１１６倍，上限定價

《經濟通通訊社２９日專訊》半導體封裝材料製造商駿碼科技（０８４９０）公布招股結果

，每股定價０﹒５８元，為招股價０﹒４２元至０﹒５８元的上限，公司淨籌約８４４０萬元。

股份將於明早（３０日）於主板上市。

公開發售部分獲超額認購約１１６﹒５１倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

５０％，一手５０００股中籤率為４０％，申請４手才穩獲一手，而認購１７００股的「頭錘飛

」有２１張，中籤率為０﹒６％。至於配售部分則錄１﹒４６倍超額認購。（ｃｌ）

