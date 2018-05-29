《經濟通通訊社２９日專訊》聯交所網頁顯示，日本拍賣行「東京中央拍賣」（Ｔｏｋｙｏ
Ｃｈｕｏ Ａｕｃｔｉｏｎ）已遞交上市申請，計劃主板上市，集資所得將擬用作擴充拍賣業務
及推廣，保薦人為民銀資本。
「東京中央拍賣」成立於２０１０年，主要拍賣古代及現代中國書畫、古董與工藝品等，每
年也會在日本及香港舉行拍賣會。
截至今年３月底止財年，該公司總收入約１﹒７３億元，按年升１６﹒９％，而純利亦升
４３﹒２％至４４１０萬元。（ｃｌ）
29/05/2018 09:39
【新股上巿】東京中央拍賣遞表申請在港主板上巿
《經濟通通訊社２９日專訊》聯交所網頁顯示，日本拍賣行「東京中央拍賣」（Ｔｏｋｙｏ
Ｃｈｕｏ Ａｕｃｔｉｏｎ）已遞交上市申請，計劃主板上市，集資所得將擬用作擴充拍賣業務
及推廣，保薦人為民銀資本。
「東京中央拍賣」成立於２０１０年，主要拍賣古代及現代中國書畫、古董與工藝品等，每
年也會在日本及香港舉行拍賣會。
截至今年３月底止財年，該公司總收入約１﹒７３億元，按年升１６﹒９％，而純利亦升
４３﹒２％至４４１０萬元。（ｃｌ）
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