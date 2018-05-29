《經濟通通訊社２９日專訊》經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐飲集團叙福樓
（０１９７８）明天（３０日）掛牌，今日於輝立暗盤交易場收報２﹒２元，比招股價１﹒１元
高一倍。每手２０００股，不計手續費賺２２００元。
耀才交易場方面，同樣收報２﹒２元。（ｃｈ）
29/05/2018 19:00
【新股上市】叙福樓（１９７８）暗盤收市倍升，每手賺２２００元
《經濟通通訊社２９日專訊》經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐飲集團叙福樓
（０１９７８）明天（３０日）掛牌，今日於輝立暗盤交易場收報２﹒２元，比招股價１﹒１元
高一倍。每手２０００股，不計手續費賺２２００元。
耀才交易場方面，同樣收報２﹒２元。（ｃｈ）
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