《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０４１６點，跌９點，低水６８
點，最新報３０４０４點，跌２１點，低水８１點，合約成交４２２４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９４５點，升４點，低水１４點，最新報１１９
３５點，跌６點，低水２４點，合約成交１３８６張。（ｊｎ）
29/05/2018 18:52
【夜期時段】即月期指最新報３０４０４點，跌２１點，低水８１點
《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０４１６點，跌９點，低水６８
點，最新報３０４０４點，跌２１點，低水８１點，合約成交４２２４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９４５點，升４點，低水１４點，最新報１１９
３５點，跌６點，低水２４點，合約成交１３８６張。（ｊｎ）
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