【新股上市】駿碼科技（８４９０）暗盤收市升約１６至１７％

《經濟通通訊社２９日專訊》駿碼科技（０８４９０）明天（３０日）掛牌，今日於輝立交

易場收報０﹒６８元，比招股價０﹒５８元高１７﹒２％。每手５０００股，不計手續費賺５０

０元。

於耀才交易中心方面，該股收報０﹒６７元，比招股價高１５﹒５％。每手不計手續費賺４

５０元。（ｃｈ）

