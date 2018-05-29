《真知灼見－溫灼培》意大利會「脫歐」嗎？

《真知灼見》意大利政局有新發展，周日（２７日）意大利總統反對由五星運動黨及北方聯

盟合組的聯合政府所提名的首相及經濟部長人選，此舉觸發聯合政府表示要重新大選。現市場估

計，最快大選日期可能是今年９月或明年初，而很大機會，五星運動黨可能會與北方聯盟合併參

選。以兩組織今天的支持率，如大選很大機會將由他們勝出。市場擔心，今年９月的大選可能同

時會演變成為意大利是否脫離歐元組織的一次變相公投。上述憂慮使昨晚（２８日）意大利１０

年國債孳息率大升，收報２﹒６８２％，上周五（２５日）收市水平為２﹒４５２％。反觀歐元

區１０年債息與美國１０年債息則大跌。明顯市場是從意大利抽資離開轉投至歐元區債及美元債

避險。歐元區１０年債息昨晚收報０﹒３４２％。除了債市，外匯市場同時為上述因素作出反應

，歐元今早於亞洲市場所見已靠近１﹒１６美元，報１﹒１６２５美元。看來歐元快要考驗

２０１７年１１月７日的低位１﹒１５５２美元。



＊意國債務極度沉重＊



市場上有意大利可能「脫歐」的講法，似乎是過於憂慮。意大利不同英國，英國一直保留了

其本身貨幣，所以英國「脫歐」會較容易。而更重要是，意大利的債務沉重，其政府的總債務現

達２﹒３萬億歐元，佔其ＧＤＰ比重高達１３２％，相比希臘的１５０％負債比重不遠。而意大

利人民對現時民粹政府給予支持，很大程度是希望新政府能擺「脫歐」盟的制約，使新政府可繼

續擴大開支給予人民有更好福利和生活。但這一來可想像只會使往後意大利政府的總債務更見沉

重。換句話說，一旦離開了歐元區保護網的意大利，其貨幣里拉將很大機會遭拋售，使其難於支

付入口。所以可想像，離開了歐元區的意大利，其人民生活比現在只會更慘。



＊脫歐打擊歐元信心＊



當然，人民的決定不一定是理智。但從經濟角度想，意大利是不應，也無能力離開歐盟。不

過，就是民粹新政府不「脫歐」，但在政治、經濟政策上一直與歐盟對著幹，相信也會拖累歐洲

經濟以至歐元匯價。當然大家或會問，假如歐元區少了意大利這個窮親戚，對歐元區經濟不是更

好嗎？這講法從經濟角度看是對。但這會帶來令一危機，是歐元整個概念將存在疑問。當市場對

這個疑問愈大，對歐元的信心將會愈少。這也會對歐元帶來負面影響。留意事情發展，如事情一

旦發展到令市場對歐元信心動搖，或可有利現貨金價重上１３００美元之上。執筆時金價報

１２９８美元。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

