【Ａ股入摩】匯豐環球：鼓勵其他Ａ股改善管治及經營，引資金流入

《環富通基金頻道２９日專訊》中國在岸股票將從下月１日起，以２﹒５％的納入因子成為

全球最受追蹤的股票基準指數中的一部分，納入因子並將於９月３日進一步調高至５％，令Ａ股

佔ＭＳＣＩ新興市場指數的比重上升至０﹒８％。以下是匯豐環球投資管理相關觀點撰要：



＊ＭＳＣＩ納入Ａ股的長遠影響＊



「外資將增加配置於中國市場：隨著中國繼續開放資本市場，投資者顯然再也不能忽視中國

股票在其投資組合中的重要性。中國在岸股票的外資持股比例按年增長７０％至１９００億美元

，但這僅佔總流通市場的２﹒７％，落後於包括台灣、日本、南韓等許多其他亞洲市場。我們預

期，隨著國際投資者越來越熟悉及適應在岸市場的投資環境，加上中國政府繼續努力放寬市場管

制及解決其他持續受到關注的問題，未來數年的資金流入將會顯著增加

在岸股票投資環境更趨成熟：長遠而言，將有更多資金流入優質的Ａ股，鼓勵中國其他上市

公司改善企業管治標準及業務模式，從而提高對投資者的吸引力。此外，隨著機構持股比例上升

，長遠而言亦可促使在岸股票市場更趨穩定

ＭＳＣＩ中國指數將迎來新氣象：ＭＳＣＩ中國指數現時傾側於資訊科技板槐，而新納入的

Ａ股主要來自金融、健康護理及材料行業，行業組合有顯著改變。該２３４隻合資格獲納入的Ａ

股均為大市值公司，資產負債狀況及現金流相對穩健。市場估計這些公司將於２０１８年錄得

２８％的盈利增長，與其餘的ＭＳＣＩ中國指數成分股齊頭並進



＊我們對於投資Ａ股的策略＊



匯豐環球投資管理是投資Ａ股市場的先驅之一，其在岸平台現時為客戶管理３３億美元的資

產。我們的中國在岸合資基金管理公司─匯豐晉信的旗艦Ａ股策略現時佔中港基金互認安排計劃

總市場份額的６３％。我們分別擁有在岸與離岸股票投資團隊，雙方策略保持緊密配合，兩種策

略皆採用相同的投資流程，以識別被低估但擁有可持續盈利能力的股票。（ｈｏ）

