《匯海澤言－葉澤恆》意西政局不明朗拖累歐元，澳元技術走勢轉差

《匯海澤言》美元匯價持續強勢，主因歐洲政局不明朗，令資金持續流出歐元區。另外，美

國經濟仍維持不俗表現，亦支持美元匯價上升。美國通脹有升溫的跡象，而聯儲局可能把通脹目

標上移，令今年加息四次的機會增加，有利美元匯價上升。但要留意，利率期貨顯示，聯儲局９

月及１２月的加息機會近期明顯下降。是否暗示美國經濟下半年轉差，令聯儲局下半年只會加息

一次，投資者宜要留意。



＊西意政局動盪歐元跌勢未止＊



五星運動及北方聯盟未能籌組聯合政府後，總統馬塔雷拉委任前ＩＭＦ高層科塔雷利為總理

，以籌組臨時政府。科塔雷利科塔雷利表示，會籌組一個中立的政府，處理國家的債務問題，又

強調意大利會繼續留在歐元區。科塔雷利指，若未能通過國會信任動議，將會即時解散內閣，最

快於今年９月舉行大選。五星運動和聯盟黨兩大民粹陣營，控制國會過半議席，均已表明不會支

持科塔雷利。

至於西班牙方面，首相拉霍爾所屬執政的人民黨因被指涉及受賄案，公民黨要求拉霍爾舉行

大選但被拒絕後，公民黨及社會黨將於本周五就對拉霍爾進行不信任動議，但需要獲得西班牙社

會黨需要取得極左翼黨派Ｐｏｄｅｍｏｓ及一系列地區性政黨的支持。

目前意大利政局已經不明朗，再加上西班牙政局轉差，可能引發歐元區的政治問題。若情況

持續發酵，將令歐元匯價進一步下跌。歐元兌美元昨日跌至１﹒１６邊緣後雖然出現反彈，但似

乎反彈動力一般。若歐元兌美元回升至１﹒１６８０左右，可以考慮再高沽歐元，目標在

１﹒１５３０，止蝕在１﹒１７５０。



＊澳元技術走勢轉差＊



商品價格近期有轉弱跡象，油價及部分貴金屬價格轉差，令商品貨幣表現有轉弱跡象。中美

貿易談判暫緩，雖然可以降低中美貿易逆差問題，但中國增加對美國貨品的採購，可能減少由其

他國家進口，令澳洲出口往中國的資源及農產品等可能受影響。

澳元兌美元的走勢有轉差的跡象，特別是周線ＭＡＣＤ轉弱，令往後回吐壓力增加。由於預

期６月份美元強勢仍會持續，可能令澳元等商品貨幣出現追跌的情況。投資者可考慮於７５﹒５

美仙以上沽澳元，目標在７３美仙，升穿７６﹒５美仙止蝕。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

