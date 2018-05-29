《經濟通通訊社２９日專訊》港鐵（０００６６）主席馬時亨早前被問到高鐵事故時，以「
我們告訴你ＯＫ就得了」回應，惹來外界批評。行政長官林鄭月娥認為其言論屬「無心」，相信
對方不會不提供資料，強調政府和港鐵會以開誠布公的態度，讓市民對高鐵有信心。
林鄭月娥指，高鐵是龐大的工程，因此需要長達６個月的試運期，以測試有何疏漏，相信以
港鐵多年的經驗，能夠做好測試和試運。（ｃｗ）（ｚｚ）
29/05/2018 10:16
【一地兩檢】林鄭強調政府港鐵會開誠布公，相信馬時亨言論屬無心
《經濟通通訊社２９日專訊》港鐵（０００６６）主席馬時亨早前被問到高鐵事故時，以「
我們告訴你ＯＫ就得了」回應，惹來外界批評。行政長官林鄭月娥認為其言論屬「無心」，相信
對方不會不提供資料，強調政府和港鐵會以開誠布公的態度，讓市民對高鐵有信心。
林鄭月娥指，高鐵是龐大的工程，因此需要長達６個月的試運期，以測試有何疏漏，相信以
港鐵多年的經驗，能夠做好測試和試運。（ｃｗ）（ｚｚ）
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