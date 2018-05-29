《經濟通通訊社２９日專訊》劉小麗今日召開記者會宣布，決定放棄就ＤＱ案的上訴，又指
曾向民主派推薦李卓人作為自己的補選後備人選。
李卓人回應指，工黨會全力支持劉小麗九龍西補選，現時大家應集中為劉小麗助選。他希望
，今次選戰能做到民主派大團結。
至於自己是否會成為「Ｐｌａｎ Ｂ」，李卓人則指有待民主派各政黨討論。但他認為，
「Ｐｌａｎ Ｂ」的部署「實為悲哀」，反映政治審查紅線正威脅著香港民主。（ｃｗ）
（ｚｚ）
29/05/2018 17:25
【香港政情】李卓人：是否Ｐｌａｎ Ｂ有待與民主派各政黨討論
《經濟通通訊社２９日專訊》劉小麗今日召開記者會宣布，決定放棄就ＤＱ案的上訴，又指
曾向民主派推薦李卓人作為自己的補選後備人選。
李卓人回應指，工黨會全力支持劉小麗九龍西補選，現時大家應集中為劉小麗助選。他希望
，今次選戰能做到民主派大團結。
至於自己是否會成為「Ｐｌａｎ Ｂ」，李卓人則指有待民主派各政黨討論。但他認為，
「Ｐｌａｎ Ｂ」的部署「實為悲哀」，反映政治審查紅線正威脅著香港民主。（ｃｗ）
（ｚｚ）
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