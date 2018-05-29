【香港政情】李卓人：是否Ｐｌａｎ　Ｂ有待與民主派各政黨討論

《經濟通通訊社２９日專訊》劉小麗今日召開記者會宣布，決定放棄就ＤＱ案的上訴，又指

曾向民主派推薦李卓人作為自己的補選後備人選。

李卓人回應指，工黨會全力支持劉小麗九龍西補選，現時大家應集中為劉小麗助選。他希望

，今次選戰能做到民主派大團結。

至於自己是否會成為「Ｐｌａｎ Ｂ」，李卓人則指有待民主派各政黨討論。但他認為，

「Ｐｌａｎ Ｂ」的部署「實為悲哀」，反映政治審查紅線正威脅著香港民主。（ｃｗ）

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