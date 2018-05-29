《股金豐采－涂國彬》美元止跌反彈，非美貨幣捱沽

《股金豐采》美匯指數去年共挫近一成後，今年來表現疲弱，直到４月中才止跌反彈，表現

強勁，而非美貨幣則沽壓頗大。



＊等待非農報告＊



由於相較歐日等國經濟修復不及預期，美國更具備加息能力，美匯指數升穿制約已久的９０

水平後，上行動能強勁。雖然美聯儲態度鴿派，尤其是最新的美聯儲會議記錄表示並不急於更激

進的收緊貨幣政策，但這些並沒有阻礙美元走高，現在已經企穩９４水平。接下去能否進一步突

破需要新的刺激，關注周內非農和時薪數據。



＊增長放緩，歐元英鎊回落＊



相對而言，非美貨幣面對不小壓力。歐元一是面對疲弱的經濟數據，二是面對意大利政局動

盪的地緣政治風險影響，雖然央行似乎並沒有改變對退出ＱＥ的計劃，但歐元已經從１﹒２５的

高位回落，尤其是從４月中下旬開始加速下跌，不但回吐了今年以來的漲幅，更考驗１﹒１６承

接。

英鎊去年共漲９﹒５１％，同樣從４月中下旬加速回落，連續跌穿主要均線，跌至１﹒３４

水平下方，回吐完了年內漲幅。英央行下修了今明兩年經濟成長和通脹預期，再次加息可能要到

四季度。



＊新興市場貨幣遭拋售＊



新興市場貨幣遭到拋售，各國央行按耐不住紛紛出招守住本國貨幣。本月初，阿根廷一度在

一周內加息三次，向ＩＭＦ求助，央行多次干預，雖然目前暫時穩住比索的跌勢，但沽壓仍大。

土耳其里拉從年初來不斷創新低，累挫逾兩成，央行在上周宣布將後期流動性窗口貸款利率

上調３００個基點，但急救無效。本周一調整貨幣政策，使用一周回購利率作為主要貨幣政策工

具，這才止住了里拉的跌勢。

人民幣亦擴大跌勢，離岸、在岸人民幣連破６﹒４０、６﹒４１兩道關口，創四個月新低。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

