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29/05/2018 10:57

【Ａ股入摩】高盛：料入摩的６８隻海外中資股迎來五百億美元流入

　　《經濟通通訊社２９日專訊》高盛分析師劉勁津發表報告表示，本周將獲ＭＳＣＩ新增納入
的除了２３３隻Ａ股外，還有６８隻Ｈ股及在美國上市的ＡＤＲ，後者近期將迎來更大流入，預
估潛在資金流入達５００億美元，其中１７％為被動式資金所驅動。
　　報告指，６８隻股票的總指數市值為１０００億美元；板塊上偏向工業（比重
１６﹒３％）、非核心消費（１６﹒２％）及地產（１４﹒７％）。其中，以５月２４日收盤價
計算，華住酒店集團、藥明生物（０２２６９）及首控集團（０１２６９）的指數權重估計最高
，資金流入料令首控集團、港華燃氣（０１０８３）及中新控股（０８２０７）獲得最多天數的
買入。
　　報告指，６８隻股票中有１２隻獲高盛「買進」評級，確信名單上為中金公司
（０３９０８）及鞍鋼（００３４７）（深：０００８９８）；賣出評級的股票為華潤水泥
（０１３１３）、招金礦業（０１８１８）及東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）。
６８隻新增股將佔ＭＳＣＩ中國、ＭＳＣＩ亞太不含日本及ＭＳＣＩ新興市場指數各５﹒５％、
１﹒７％及１﹒８％。
　　按板塊而言，工業及醫療保健股在ＭＳＣＩ中國指數中的權重將增加０﹒６至０﹒７個百分
點，科技及金融股將各減１﹒７及０﹒６個百分點。（ｂｉ）

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