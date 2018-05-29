【Ａ股入摩】高盛：料入摩的６８隻海外中資股迎來五百億美元流入

《經濟通通訊社２９日專訊》高盛分析師劉勁津發表報告表示，本周將獲ＭＳＣＩ新增納入

的除了２３３隻Ａ股外，還有６８隻Ｈ股及在美國上市的ＡＤＲ，後者近期將迎來更大流入，預

估潛在資金流入達５００億美元，其中１７％為被動式資金所驅動。

報告指，６８隻股票的總指數市值為１０００億美元；板塊上偏向工業（比重

１６﹒３％）、非核心消費（１６﹒２％）及地產（１４﹒７％）。其中，以５月２４日收盤價

計算，華住酒店集團、藥明生物（０２２６９）及首控集團（０１２６９）的指數權重估計最高

，資金流入料令首控集團、港華燃氣（０１０８３）及中新控股（０８２０７）獲得最多天數的

買入。

報告指，６８隻股票中有１２隻獲高盛「買進」評級，確信名單上為中金公司

（０３９０８）及鞍鋼（００３４７）（深：０００８９８）；賣出評級的股票為華潤水泥

（０１３１３）、招金礦業（０１８１８）及東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）。

６８隻新增股將佔ＭＳＣＩ中國、ＭＳＣＩ亞太不含日本及ＭＳＣＩ新興市場指數各５﹒５％、

１﹒７％及１﹒８％。

按板塊而言，工業及醫療保健股在ＭＳＣＩ中國指數中的權重將增加０﹒６至０﹒７個百分

點，科技及金融股將各減１﹒７及０﹒６個百分點。（ｂｉ）

