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29/05/2018 09:13

【獨角獸登陸】寧德時代明日申購，每股２５﹒１４元集資近５５億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》全球動力電池「獨角獸」－－寧德時代（深：３００７５０）
發布招股說明書，定價為每股２５﹒１４元人民幣，明日（３０日）網上申購。
　　寧德時代今次ＩＰＯ發行不超過２﹒１７億股，佔發行後總股本的比例為１０％，集資
５４﹒６１億元人民幣，發行市盈率為２２﹒９９倍。（ｋｌ）

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