【獨角獸登陸】寧德時代明日申購，每股２５﹒１４元集資近５５億

《經濟通通訊社２９日專訊》全球動力電池「獨角獸」－－寧德時代（深：３００７５０）

發布招股說明書，定價為每股２５﹒１４元人民幣，明日（３０日）網上申購。

寧德時代今次ＩＰＯ發行不超過２﹒１７億股，佔發行後總股本的比例為１０％，集資

５４﹒６１億元人民幣，發行市盈率為２２﹒９９倍。（ｋｌ）

