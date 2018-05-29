《經濟通通訊社２９日專訊》全球動力電池「獨角獸」－－寧德時代（深：３００７５０）
發布招股說明書，定價為每股２５﹒１４元人民幣，明日（３０日）網上申購。
寧德時代今次ＩＰＯ發行不超過２﹒１７億股，佔發行後總股本的比例為１０％，集資
５４﹒６１億元人民幣，發行市盈率為２２﹒９９倍。（ｋｌ）
29/05/2018 09:13
【獨角獸登陸】寧德時代明日申購，每股２５﹒１４元集資近５５億
《經濟通通訊社２９日專訊》全球動力電池「獨角獸」－－寧德時代（深：３００７５０）
發布招股說明書，定價為每股２５﹒１４元人民幣，明日（３０日）網上申購。
寧德時代今次ＩＰＯ發行不超過２﹒１７億股，佔發行後總股本的比例為１０％，集資
５４﹒６１億元人民幣，發行市盈率為２２﹒９９倍。（ｋｌ）
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