【聚焦人幣】在岸人民幣跌破６﹒４，分析料點燃客盤結匯需求

《經濟通通訊社２９日專訊》在岸離岸人民幣今日雙雙跌破６﹒４關口。招商銀行金融市場

部首席外匯分析師李劉陽指出，市場不會因為人民幣匯價破６﹒４而形成單邊預期，因貿易實需

結匯需求的入場將會持續壓制美元兌人民幣的反彈高度。在本輪人民幣回調波段中，每到達或突

破一些整數關口，客盤的結匯需求都會被點燃。成交放量後，價格也會趨於穩定。

截止１０：０５ａｍ，在岸人民幣報６﹒４０７８，離岸人民幣報６﹒４０６１。（ｌｃ）

