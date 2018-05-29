《經濟通通訊社２９日專訊》在岸離岸人民幣今日雙雙跌破６﹒４關口。招商銀行金融市場
部首席外匯分析師李劉陽指出，市場不會因為人民幣匯價破６﹒４而形成單邊預期，因貿易實需
結匯需求的入場將會持續壓制美元兌人民幣的反彈高度。在本輪人民幣回調波段中，每到達或突
破一些整數關口，客盤的結匯需求都會被點燃。成交放量後，價格也會趨於穩定。
截止１０：０５ａｍ，在岸人民幣報６﹒４０７８，離岸人民幣報６﹒４０６１。（ｌｃ）
29/05/2018 10:16
【聚焦人幣】在岸人民幣跌破６﹒４，分析料點燃客盤結匯需求
《經濟通通訊社２９日專訊》在岸離岸人民幣今日雙雙跌破６﹒４關口。招商銀行金融市場
部首席外匯分析師李劉陽指出，市場不會因為人民幣匯價破６﹒４而形成單邊預期，因貿易實需
結匯需求的入場將會持續壓制美元兌人民幣的反彈高度。在本輪人民幣回調波段中，每到達或突
破一些整數關口，客盤的結匯需求都會被點燃。成交放量後，價格也會趨於穩定。
截止１０：０５ａｍ，在岸人民幣報６﹒４０７８，離岸人民幣報６﹒４０６１。（ｌｃ）
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