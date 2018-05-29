《經濟通通訊社２９日專訊》中證監副主席方星海今日出席「第十五屆上海衍生品市場論壇
」時表示，「過不了多久」，境外上市的紅籌科技公司將在滬深股市發行ＣＤＲ，促進中國科技
企業與中國資本更好地結合。他又指，第一隻Ｈ股全流通試點正在順利實施，即將完成。
方星海又指，再過幾天，首批２３４隻Ａ股將正式納入ＭＳＣＩ指數，Ａ股市場將迎來最強
有力和最持續的國際機構投資者的參與。（ｅｙ）
29/05/2018 10:40
【回歸Ａ股】中證監方星海：境外紅籌快將在滬深股市發行ＣＤＲ
《經濟通通訊社２９日專訊》中證監副主席方星海今日出席「第十五屆上海衍生品市場論壇
」時表示，「過不了多久」，境外上市的紅籌科技公司將在滬深股市發行ＣＤＲ，促進中國科技
企業與中國資本更好地結合。他又指，第一隻Ｈ股全流通試點正在順利實施，即將完成。
方星海又指，再過幾天，首批２３４隻Ａ股將正式納入ＭＳＣＩ指數，Ａ股市場將迎來最強
有力和最持續的國際機構投資者的參與。（ｅｙ）
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