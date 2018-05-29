《經濟通通訊社２９日專訊》繼人民幣今早開市跌破６﹒４關口後，又再跌破６﹒４１關口
。在岸人民幣兌美元今早跌１６０點至６﹒４１６１，離岸人民幣兌美元跌１７０點至
６﹒４１４６。（ｌｃ）
29/05/2018 11:24
【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣雙雙跌破６﹒４１
《經濟通通訊社２９日專訊》繼人民幣今早開市跌破６﹒４關口後，又再跌破６﹒４１關口
。在岸人民幣兌美元今早跌１６０點至６﹒４１６１，離岸人民幣兌美元跌１７０點至
６﹒４１４６。（ｌｃ）
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