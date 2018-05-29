【聚焦人幣】中間價四連跌，人幣兌一美元即期開市貶１１２點子

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０２１，較上個交易日跌

５９點子，連跌四個交易日，創１月２２日以來新低，並破６﹒４關口。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１１２點子，報６﹒４０５０，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒３９３８。（ｌｃ）

