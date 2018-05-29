《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０２１，較上個交易日跌
５９點子，連跌四個交易日，創１月２２日以來新低，並破６﹒４關口。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１１２點子，報６﹒４０５０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒３９３８。（ｌｃ）
29/05/2018 09:38
【聚焦人幣】中間價四連跌，人幣兌一美元即期開市貶１１２點子
《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０２１，較上個交易日跌
５９點子，連跌四個交易日，創１月２２日以來新低，並破６﹒４關口。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１１２點子，報６﹒４０５０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒３９３８。（ｌｃ）
|國際動態29/05/2018
兩韓首腦力挽特金會 或三方會談
|生財有道28/05/2018
港鐵下月底加價 年內推八達通3%優惠相抵
|FOCUS28/05/2018
【FOCUS】意西兩國股債雙殺 或考驗人民幣強勢
|生財有道28/05/2018
【透視大灣區－基建】「一小時生活圈」在望 撬動萬億級基建商機
|興證快訊28/05/2018
中美貿易戰
|國際動態28/05/2018
金文突會面 白宮派團準備美朝峰會
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰