【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌２５０點子，報６﹒４１８８

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４１８８，

較上個交易日４時３０分收盤價大跌２５０點子。全日在６﹒４１９６至６﹒３９７８之間波動

。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２２８點子，報６﹒４１９８。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４０２１，較上個交易日跌５９點子，創１月２２日以來

新低。（ｌｃ）

