《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４１８８，
較上個交易日４時３０分收盤價大跌２５０點子。全日在６﹒４１９６至６﹒３９７８之間波動
。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２２８點子，報６﹒４１９８。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４０２１，較上個交易日跌５９點子，創１月２２日以來
新低。（ｌｃ）
29/05/2018 16:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌２５０點子，報６﹒４１８８
《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４１８８，
較上個交易日４時３０分收盤價大跌２５０點子。全日在６﹒４１９６至６﹒３９７８之間波動
。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２２８點子，報６﹒４１９８。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４０２１，較上個交易日跌５９點子，創１月２２日以來
新低。（ｌｃ）
|板塊分析29/05/2018
房地產投資蓬勃 機械股不愁生意
|中國故事29/05/2018
【北京特寫】京東7FRESH依靠大數據迎戰新零售 目標開千店
|剖析天下29/05/2018
歐美暗戰新形勢
|剖析天下29/05/2018
中美貿易戰 風險暫降低
|FOCUS29/05/2018
【FOCUS】增產推低油價存疑 新興市場須防高油價強美元夾擊
|生財有道29/05/2018
【透視大灣區－軟件】港高校紛插旗廣東 或誕「灣區聯合大學」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰