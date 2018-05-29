《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，為對沖企業所得稅匯算清繳等因素的影響，維
護銀行體系流動性合理穩定，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率
持平，為２﹒５５％；８００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％。
公開市場今日有１３００億元逆回購到期，即今日淨投放５００億元。（ｌｃ）
29/05/2018 09:49
【人行放水】人行１８００億逆回購利率持平，淨投放５００億
《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，為對沖企業所得稅匯算清繳等因素的影響，維
護銀行體系流動性合理穩定，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率
持平，為２﹒５５％；８００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％。
公開市場今日有１３００億元逆回購到期，即今日淨投放５００億元。（ｌｃ）
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