【人行放水】人行１８００億逆回購利率持平，淨投放５００億

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，為對沖企業所得稅匯算清繳等因素的影響，維

護銀行體系流動性合理穩定，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率

持平，為２﹒５５％；８００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％。

公開市場今日有１３００億元逆回購到期，即今日淨投放５００億元。（ｌｃ）

