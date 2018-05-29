《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士指，中國正在研究增加美國煤炭進口，目
前考慮從西弗吉尼亞州進口，旨在縮小中美貿易逆差，也可以增加高質煤炭的供應，但最終決定
尚未做出。（ｌｃ）
29/05/2018 14:20
【貿易休戰】報道指中國擬增加美國煤炭進口，以縮小中美貿易逆差
《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士指，中國正在研究增加美國煤炭進口，目
前考慮從西弗吉尼亞州進口，旨在縮小中美貿易逆差，也可以增加高質煤炭的供應，但最終決定
尚未做出。（ｌｃ）
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