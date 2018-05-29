【獨角獸登陸】寧德時代：已批量生產三元６２２動力鋰電池

《經濟通通訊社２９日專訊》新能源獨角獸企業寧德時代（深：３００７５０）明日（３０

日）進行申購程序，今日下午進行網上路演，接受網民提問。

對於電池研發生產情況，寧德時代董事長曾毓群解答，公司現在已經批量生產三元６２２動

力鋰電池，寧德時代副董事長潘健補充指，公司在高密電池技術和工藝上有豐富的技術儲備，同

時積極持續地跟蹤和推進全球前沿的動力電池技術，在８１１、鋰金屬電池以及硅碳負極等方面

，均有從量產準備到基礎技術開發的不同階段進展。

至於電池回收方面，曾毓群表示，目前動力電池在發展的初期，回收量比較小，但未來市場

空間廣闊，公司已布局廣東邦普子公司從事電池回收業務。



＊近百億設廠擴產能，建設期３年＊



寧德時代將把上市集資所得用於湖西鋰離子動力電池生產基地項目；以及動力及儲能電池研

發項目。寧德時代財務總監鄭舒解釋，湖西生產基地項目屬新增鋰電池產能項目，地點位於寧德

東僑經濟開發區，建設用地３８５畝，建設期為３６個月，項目進度計劃內容包括項目前期準備

、勘察設計、施工、設備採購檢驗、安裝調試、人員培訓及試運營等。寧德時代副總經理蔣理補

充，公司擬投資９８﹒６億元人民幣於該項目。

至於寧德時代動力及儲能電池研發項目，鄭舒指該項目主要圍繞新能源乘用車用動力電池、

新能源商用車用動力電池、儲能鋰電池和下一代電池等四大研發方向，屬於常規的研發項目，與

同業研發項目類似。鄭舒補充，截止報告期末，該項目尚未實施。（ｅｙ）

