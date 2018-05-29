【獨角獸登陸】寧德時代集資縮水六成，保薦人稱募資符合監管要求

《經濟通通訊社２９日專訊》新能源獨角獸企業寧德時代（深：３００７５０）即將登陸Ａ

股，明日（３０日）進行申購程序，一眾高管及保薦人今日下午進行網上路演，接受網民提問。

寧德時代今次上市集資５４﹒６１億元人民幣，較此前在招股書申報稿中曾擬募資１３１億

元縮水約六成，保薦人中信建投的投資銀行部董事總經理、保薦代表人郭瑛英對此回應網民提問

，指該募集資金總額符合監管要求。（ｅｙ）

